Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Kilis'teki orman yangını 5.5 saatte güçlükle kontrol altına alındı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis'teki orman yangını 5.5 saatte güçlükle kontrol altına alındı

Kilis'teki orman yangını 5.5 saatte güçlükle kontrol altına alındı

yolda bekleyen araçlar

Yangın Ormanlı Altın Milletvekili Orman Yangını 

-orman araçlarının yol açmaları
-genel ve detaylar
-yangını söndürme çalışmaları
-genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis'teki orman yangını yaklaşık 4.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 5.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Yangına Kilis, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ile çevre illerden gelen orman müdürleri çalışmaları takip etti.
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı