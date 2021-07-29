Kilis'teki orman yangını 5.5 saatte güçlükle kontrol altına alındı

-orman araçlarının yol açmaları

-genel ve detaylar

-yangını söndürme çalışmaları

-genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis'teki orman yangını yaklaşık 4.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kilis'in Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 5.5 saat süren yoğun çalışmalar sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Yangına Kilis, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve ilçelerindeki orman işletme ve belediyelere ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gönderilen ekipler, vatandaşlar ve askerler de müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi ile ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş ile çevre illerden gelen orman müdürleri çalışmaları takip etti.

