Kilis'te yoğun sis

-Trafikte seyir eden araçlar

-Yoğun siste seyir eden araçlar

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( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Kilis’te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adeta göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.



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