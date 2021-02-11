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11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kilis'te yoğun sis

Kilis'te yoğun sis

Sisten görüntüler

-Trafikte seyir eden araçlar
-Yoğun siste seyir eden araçlar
-röportaj
-detaylar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kilis’te etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kilis’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Kentin üzeri sis ile kaplanırken, adeta göz gözü görmedi. Sürücüler trafikte sis nedeniyle sis farlarını yakarak seyretti. Kilis-Gaziantep, Kilis-Hatay, Kilis-Öncüpınar, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Elbeyli kara yollarında sis etkili oldu.
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