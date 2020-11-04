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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis'te 153 gün sonra yağmur yağdı

Kilis'te 153 gün sonra yağmur yağdı

Yağmurdan görüntüler

Sağanak Yağmur Yıldırım Düşmesi Şiddetli Yağış Ulusal Kanal Karasal Yayın 

-Yağmurdan görüntüler
-Kilis çarşılarından görüntüler
-Meteoroloji Kilis İl Müdürü Mustafa Kurt’un açıklaması
-Vatandaş ile yapılan röportaj
-Kilis çarşılarından görüntüler
-Detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, 153 gün sonra yağan yağmur sevinçle karşılandı. Kilis’te en son yağmur 3 Haziran 2020 tarihinde yağmıştı. 153 gündür yağmurun yağmadığı Kilis’te, dün akşamdan itibaren etkili olan yağmurda toprak suyla buluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kilis ve çevresinde sağanak yağmur nedeniyle sel uyarısında bulundu. Meteoroloji Kilis İl Müdürü Mustafa Kurt, 3 Haziran tarihinden itibaren ilk kez yağmur yağdığını ifade ederek, “Yağış yarın da devam edecek. Çiftçilerimiz için yağmurun yağması güzel bir gelişme. Kilis’te, 1964, 1993 ile 2020 yıllarında Ekim ayı içerisinde yağmur yağmadı. Ekim ayını yağışsız geçirdik” dedi.
Bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışın şiddetini attırarak süreceği bildirildi.
Dün akşamdan beri devam eden şiddetli yağış nedeniyle zaman zaman enerji nakil hatlarında sorun meydana gelirken, karasal yayın yapan ulusal kanallar ile radyoların vericilere yıldırım düşmesi sonucu yayın veremediği bildirildi.
Öte yandan, vatandaşlar 53 gün sonra yağan yağmuru sevinçle karşıladı.
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