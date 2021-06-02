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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den toplu açılış

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den toplu açılış

Açılış programından detay

( ANKARA ) ANKARA

Açılış Töreni Temel Atma Töreni 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği açılış törenine katıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.
Düzenlenen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

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