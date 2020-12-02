KİEV - Ukrayna'da sıcak hava balonu festivali

- Sıcak hava balonlarının kalkışa hazırlanması - Sıcak hava balonuna binan insanlardan detaylar - Balonların uçmasıKİEV (AA) - Ukrayna 'nın başkenti Kiev'de sıcak hava balonu festivali düzenlendi. Festival, dokuz futbol sahası büyüklüğünde büyük bir açık alan olan Ukrayna Expo Center'da onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti.
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