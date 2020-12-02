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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KİEV - Ukrayna'da sıcak hava balonu festivali

KİEV - Ukrayna'da sıcak hava balonu festivali

- Sıcak hava balonlarının kalkışa hazırlanması - Sıcak hava balonuna binan insanlardan detaylar - Balonların uçmasıKİEV (AA) - Ukrayna 'nın başkenti Kiev'de sıcak hava balonu festivali düzenlendi.
Festival, dokuz futbol sahası büyüklüğünde büyük bir açık alan olan Ukrayna Expo Center'da onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Sıcak Hava Balonu Futbol Sahası Başkent Festival 

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