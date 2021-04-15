Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı

Kesmeye kıyamadıkları 'asırlık çınar ağacı' yol ortasında kaldı

Tokat'ın Pazar ilçesinde yol ortasında kalan kavak ağacının havadan görüntüsü

Asırlık Çınar 2010 Yılı Gesi Kıyam Çınar Ağacı 

-Asırlık anıt çınar ağacını her iki tarafından araçların geçmesi
-İlçe sakinleri ile röportaj

( TOKAT -DRONE) TOKAT

- Tokat’ın Pazar ilçesinde yol ortasında kalan ve her iki tarafından araçların geçtiği asırlık çınar ağacı dikkat çekiyor. İpek Yolu üzerinde bulunan Pazar ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde H.1300 (M.1884) yılında Beyoğlu Mehmet Ağa tarafından dikilen çınar ağacı zamanla yol ortasında kaldı. Her iki tarafından araçların geçtiği çınar ağacı Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 2010 yılında korunması gerekli anıt ağaç olarak tescil edildi. İlçenin simgesi haline gelen ağaç, yol ortasında kalması nedeni ile görenleri şaşırtıyor. Eski Belediye Başkanı Adnan Özmen, yöre halkının kavlağan ağacı dediği asırlık çınar ağacının tescilli bir ağaç olduğunu ifade ederek, “Eskiden siyasiler ilçemize geldiğinde bu ağacın altına toplanırlarmış. İlçemizin bir simgesi haline geldi. Adres noktası, insanların buluştuğu bir yer oldu. Görenler şaşırıyor” dedi.
İlçe sakinlerinden Hüseyin Olgun ise ağacın her iki tarafından yol geçmesi nedeni ile dikkatleri çektiğini belirterek, “İlçemize ayrı bir güzellik katıyor. Dışarıdan gelen insanların dikkatini çekiyor. Kesinlikle kesmeyeceğiz, ilçemize bir güzellik katıyor” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement