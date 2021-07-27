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Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı

Kesmeye kıyamadıkları ağaç yol ortasında kaldı

YOL ORTASINDA KALAN AĞAÇ DETAY

Kıyam İlginç Görüntü 

-VATANDAŞLAR İLE RÖP.
-ARAÇLARIN AĞACIN ETRAFINDAN GEÇMESİ DETAY

( SİVAS )- Sivas’ta gerçekleştirilen bir proje kapsamında kesmeye kıyılamayan ağaç yol ortasında kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı SİVAS

- Sivas’ta gerçekleştirilen bir proje kapsamında kesmeye kıyılamayan ağaç yol ortasında kalınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.Sivas Valiliği tarafından kent merkezi Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesine proje kapsamında Sanayi Mektebi müzesi yapıldı. Müzenin bulunduğu alanda Belediye ekipleri Valilik tarafından planlanan doğrultuda çevre düzenlemesi yaptı. Çalışmalar sırasında bir ağaca zarar verilmedi. Kesilmeyen ağaç ise yol ortasında kaldı. Yol ortasında bulunan tek ağaç ilginç bir görüntü oluştururken vatandaşların ise dikkatini çekiyor.“Bu doğayı koruma adına güzel bir şey”Çağrı Çoban, “Bildiğim kadarıyla buraya müze yapıldı. Buradaki ağacı kesmemişler ekipler. Bu doğayı koruma adına güzel bir şey. Bence hoş bir davranış bayağı da ilgi çekici. Çok ilginç de bir görüntüsü var çünkü ben başka bir yerde görmedim böyle bir şey. Ağaçlarımıza zarar vermeyelim, kesmeyelim. Onlar da bir canlı sonuçta’’ dedi.
Battal Karakuş ise, “Yolun ortasında bir ağaç var. Yaşlıda değil. Kesmemişler ağacı. Bence güzel bir davranış’’ dedi.

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