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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlar sürüyor

Osman Karavin caddesi üzerindeki yıkımlardan görüntü

-yıkımlardan arşiv görüntüler

( RİZE ) RİZE

- Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarının yıkımının ardından aynı cadde üzerinde bulunan binaların yıkımı sürüyor. Kent merkezi Osman Karavin caddesi üzerindeki binaların kolay bir şekilde yıkılması alınan kararın ne kadar doğru olduğunu gözler önüne seriyor. Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan binalar hakkında kentsel dönüşüm kararı çıkartılarak binalar boşaltılmış ve geçtiğimiz ay yıkım işlemine başlanılmıştı. Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran ve 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan binaların fazla efor harcanmadan yıkılması bazı binaların ise taşıyıcı kolonları kesildiği anda kendiliğinden çökmesi ise gözden kaçmıyor.
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