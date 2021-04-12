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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kendi boyundan uzun balık yakaladı

Kendi boyundan uzun balık yakaladı

-Balıktan detaylar

Uzunlu Gesi Kışla 

--Röp

( SİVAS )- Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı SİVAS

- Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde avladığı balıkları satarak geçimini sağlayan Engin Olcak’ın kancasına adeta talih kuşu kondu. Kayseri’nin Pınarbaşı bölgesinde avlanan Olcak’ın kancasına kendi boyundan uzun yayın balığı takıldı. Olcak, 35 kilo ağırlık ve 2 metre uzunluğa sahip balığı satışa çıkarttı. Olcak bütün olarak satamayacağı balığın kilosuna 25 TL istiyor. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. (MB-GF-
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