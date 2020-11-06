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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu

Sis bulutundan detay

( SİVAS )- Sivas’ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı SİVAS

Kamera Cep Telefonu Irak 


- Sivas’ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı. Geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde oluşan sis denizi görenlerin dikkatini çekti. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü sabah saatlerinde ilçe merkezi üzerinde oluşan sis denizi adeta vadiyi görünmez hale getirdi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli seyrederken vatandaşlar ise sisin görüntüsüne hayran kaldı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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