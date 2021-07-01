Kedilerinin oynadığı yeşil kertenkeleyi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar

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( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon’un Araklı ilçesinde kedilerinin oynadığı yeşil kertenkeleyi gören Şener ailesi ne yapacağını şaşırdı.İlçenin Yıldızlı mahallesinde Murat Şener kedileri ‘Sarı’nın evlerinin bahçesinde 30-40 cm uzunluğunda bir kertenkele ile oynadığını gördü. Bu sırada kedinin yanına kızı ile birlikte giden Murat Şener, kediden kurtardığı kertenkeleyi elindeki sopa ile ittirdiği sırada kertenkele dişleri ile sopayı sıkıca ısırdı. O anları cep telefonu ile Murat Şener kaydederken, bu tür ve büyüklükte kertenkeleyi ilk kez gördüklerini söyledi.



Öte yandan yaban hayatı uzmanları görülen kertenkelenin Yeşil kertenkele (Lacerta viridis) olduğunu belirttiler. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, Yeşil Kertenkele’nin çok göz önünde olan görülen bir tür olmadığını söyledi.



Doğu Avrupa, Marmara Bölgesi ve Karadeniz'e uzanan bir yayılışı olan Yeşil Kertenkele’nin böcek ve yumuşakçalarla beslendiğini, zararsız ve zehirsiz bir tür olduğunu belirten Başkaya, testere gibi dişleri olan canlının bir şeyi ısırdığı zaman kolay kolay bırakmadığını sözlerine ekledi.

