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Kedi ile yılanın kavgasında pes eden yılan oldu
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kedi ile yılanın kavgasında pes eden yılan oldu

Kedi ile yılanın kavgasında pes eden yılan oldu

yılan ve kedinin kavga etmesi amatör kamera

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

Tehlikeli Oyun Amatör Kamera Kamera Amatör Cep Telefonu 


- Zonguldak’ta kedi ile yılanın kavgasında zafere ulaşan kedi oldu. Kedinin pençelerinden kurtulamayan yılan tehlikeli oyunun sonunda kediye yem oldu. Zonguldak kent merkezinde kedi ile bir anda ortaya yılan kavga etmeye başladı.
O ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Kameralara takılan görüntülerde kedi ile yılan kavga etmeye başladı.
Bir süre kavga eden kedi ile kavga eden yılan tehlikeli oyunun sonunda kedinin yemi oldu. O anları görüntüleyen vatandaş yılanın yem olma anlarını saniye saniye kaydetti.
Yılanı boğazından yakalayan kedi yılanı yakalayıp uzaklaştı. (SÖ-
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