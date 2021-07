Kdz. Ereğli Kaymakamı'ndan sel açıklaması

-ALANDAN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK -DRONE)-Çorumluoğlu: "Can kaybının olmaması sevindirici, kısa sürede hayatını olan akışına çevireceğiz” ZONGULDAK



- Ereğli İlçesi Ormanlı beldesinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye gelen Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, yapılan çalışmalar ve sel felaketinin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ereğli İlçesi Ormanlı beldesinde sabah saatlerinden bu yanan etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dere taştı sel meydana geldi. Meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye hareket eden Ereğli Kaymakamı İsmail Başol ve Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, bölgede incelemelerde bulundu. Yaşanan sel felaketi hakkında bilgiler veren Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, hiçbir can kaybının olmaması sevindirici olduğunu ifade etti.

Sel sularının çekildiğini ve ekiplerin çalışmalara başladığını belirten Çorumluoğlu, “Şuanda yağış durdu ve sular çekildi. Biz buraya ilk geldiğimizden burası su ile kaplıydı. Biz tahmin ediyorduk ama buradaki vatandaşlarımızın dediği gibi 40 -50 senedir olmayan bir yağış bir anda oldu. Meydana gelen olayda can kaybı olamaması en sevindirici husus. Şu anda belediye başkanımızla beraber buradaki esnafımızla beraber inceledik. Esnafımız dükkanını temizlemeye çalışıyor. Kaymakamlığımız tarafından kurulan ekipler zarar ziyan tespitlerini yapıyor. Belediye ve il özel idare ekipleri birazdan gelip temizleme işlemleri yapacak. Hayatını olan akışına çevireceğiz. Afet sadece bu bölgede değil köylerimizde var. İçme sularında ve kanalizasyon şebekelerimizde ciddi zararlar gördük. Ama biz bunların hepsini aşarız vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor kısa zaman içerisinde hayatın olan akışına döndüreceğimizi düşünüyoruz. Akşam saatlerine kadar yağış bekliyoruz. Toprakta da bir doygunluk var. Bundan sonra gelenlerin tamamı bize doğru gelecek. Yukarıda bulanan köylerimizden gelen yağış buradan geçiyor. Vatandaşlarımızın bu akşam saatlerine kadar duyarlı olması gerekiyor. Özellikle dere kenarlarında uzak durmalarını rica ediyorum. Özellikle yol kenarlarında fotoğraf çeken video çeken vatandaşlarımız var. Neredeyse canlarına kast edecekler. Bu konulara dikkat etsinler uzak dursunlar” şeklinde konutu. Yaşanan sel felaketinde maddi hasar olduğunu ifade eden Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, konuyla ilgili şunları söyledi: “Sabah 10.30 sularında çok şiddetli yağmur yağdı. Bizim Ormanlı’nın çevresi de coğrafi olarak suya müsait. Toprak da suya doydu. 2 buçuk saat yağmaya devam etti. Alana indik ama fazla etkili olamadık. Bizim bir tane diyaliz hastamız vardı. Tedbir amaçlı onu hastaneye gönderdik. Şu anda bizim meskenlerimizde Allah’a şükür terk ettiğimiz yer yok. Tespitlerimize az sonra başlayacağız. 35-40 civarlarında iş yerlerimiz var. Devletimiz burada. Kimse merak etmesin. Devletimiz ve milletimiz bu işin üstesinden kalkar. Buna benzer bir afeti 2015 yılında benim belediye başkanlığım döneminde de yaşadık. Allah’a şükür izler kalmadı. Bizim sevincimiz can ve mal kaybımızın olmaması. Evlerimizin hasar görmeyişi. 2015’te bunların üstesinden geldik şimdi de geleceğiz. Pazar alanının üstünde bulunan mahallede su borusu patladı. O su buraya geldi. Dakika dakika buradaydık. Burada halk pazarı kurulsaydı büyük bir hasar meydana gelebilirdi ama onu da atlatırdık çünkü aniden derelerden su gelmedi. Anonslar yaptık. Sel sularında kalan araçlar buraya sürüklenmedi. Vatandaşlarımız sabah saatlerinde araçlarını buraya park etmişler. AFAD burada, devletimiz, kaymakamımız, siyasi partilerimiz burada. Az evvel kriz masasında kararlarımızı aldık. Neler yapabiliriz nasıl çalışmalar yapabiliriz diye. Ardından buraya geldik. İnşallah üstesinden geleceğiz.”