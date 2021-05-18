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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

Kazdağları yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor

Drone ile Kazdağlarında yeşillenen ormanlar

( BALIKESİR - ÖZEL - DRONE)- Kazdağları’nda yeşilin binbir tonu havadan görüntülendi BALIKESİR

Endemik Şili 


- Eşsiz güzellikleri ile 4 mevsim doğaseverlerin ilgisini çeken Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’da bahar ile gelen eşsiz güzellik havadan görüntülendi. Binlerce endemik bitkiye ev sahipliği yapan flora ve faunası ile bir bölümü koruma altına alınan Kazdağları, bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Yüzlerce cins bitki ve ağaca ev sahipliği yapan Kazdağları’nın özellikle yapraklı ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte farklı tonlarda yeşillikler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kazdağları’ndaki yeşilin binbir tonu havadan drone ile görüntülendi. (EME-MŞ)
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