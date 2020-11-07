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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kazdağları'nın gizli güzelliği kayın ve göknar ormanları

Kazdağları'nın gizli güzelliği kayın ve göknar ormanları

Drone görüntüsü

Akkale Gesi Sonbahar 

-Görgendağ detay görüntüler

( BALIKESİR -ÖZEL-DRONE)- Sonbaharın gizli güzelliği Kazdağları Gürgen Dağı BALIKESİR

- Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ve Biga ilçeleri arasında kalan Kazdağları'ndaki Gürgen Dağı kayın ve göknar ormanları sonbahar renkleri ile adeta büyülüyor.Kazdağları'nın pek bilinmeyen kayın ve göknar ormanları Gürgen Dağ bölgesinde özellikle şu günlerde doğaseverlerin büyük ilgisini çekiyor.Kazdağları'nın Gürgen Dağ mevkiindeki Kayın ve Göknar ormanları koruma alanları ile gelecek nesillere taşınırken, sonbaharda sarı ve kahve tonları ile seyri doyumsuz bir görsel şölen sunuyor. Görgen Dağ mevkiinde özellikle kayın, gürgen, göknar ve kestane gibi geniş yapraklı ağaçlar bulunuyor. Birçok akarsu ve mini gölete sahip bölge özellikle yürüyüş gurupları ve doğa fotoğrafçılarını ilgisini çekiyor.
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