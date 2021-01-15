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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kazdağları’nda jandarmadan kış lastiği ve zincir denetimi

Kazdağları’nda jandarmadan kış lastiği ve zincir denetimi

Kar detayları

Jandarma Akalan Akkale Kış Lastiği Kar Yağışı 

-Jandarma denetim detayları
-Yolda kalan araçlar detay
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Kazdağları'nda dün başlayan kar yağışı bölgedeki hayatı olumsuz etkiliyor. Jandarma Trafik Timleri kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Akşam saatlerinde etkisini artırarak yağan kar yağışı Kazdağları’ndan geçen Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice karayolunda hayatı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri yolu trafiğe açık tutmak için her iki il sınırları içinde çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Zaman zaman buzlanmanın görüldüğü yol kesiminde Jandarma Trafik Timleri araçlarda kış lastiği ve zincir denetimi yaptı. Kış lastiği ve zinciri olmayan araçların ilerlemesine izin verilmezken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarında terk etmek zorunda kaldı. Bölgede kar yüksekliği 9 santimetreye kadar ulaştı.
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