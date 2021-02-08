Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kazanlar sokak hayvanları için kaynatıldı

Kazanlar sokak hayvanları için kaynatıldı

Hayvan dostlarının kazanlarda pişirdikleri Makarnalar.

Hafta Sonu Köpek Sokak Köpekleri Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanları 

-Kovalara konulan Makarnalar.
-Gönüllülerin Çöplük de doğadaki köpeklerin beslenmesi.
-Veteriner Erdem Şahin ve Dr Rukiye Kalyoncu ile röportaj.
-Detaylar

( BURDUR )- Kazanlarda pişirdikleri makarnalarla sokak hayvanları beslediler BURDUR

- Burdurlu hayvan dostları sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip, sokak hayvanları için kazanlarda yemek hazırladılar. Kazanlarda pişirilen makarnalar gönüllülerin yardımlarıyla, Hayvan Barınağı ve çöplükte yaşam savaşı veren sokak köpeklerine verildi.
Veteriner Hekim Erdem Şahin, Büğdüz yolu üzerindeki çöplükte hayvanları beslediklerini belirterek " Burada sahipsiz hayvanlar her gün çoğalıyorlar ve aç susuz büyüyorlar. Bizler elimizden geldiği kadarıyla beslemeye çalışıyoruz. Bu besleme için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Besleme çalışmalarını hiç aksatmadan devam eden Kadın Doğum Uzm.Dr. Rukiye Kalyoncu’ da, her hafta sonu hayvanları beslemeye geldiğini belirterek yemekleri evlerinde hazırladıklarını kaydetti.
Nöbeti olmadığı hafta sonlarını sokak hayvanlarına ayırdığını söyleyen Kalyoncu evden bişeyler yapıyorum, ekip olarak makarnalar kaynatılıyor bugün de öyle oldu , hafta sonumuz buralarda geçiyor" dedi.
(AK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı