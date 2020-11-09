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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kazada nesli tükenme tehlikesi bulunan sırtlan telef oldu

Kazada nesli tükenme tehlikesi bulunan sırtlan telef oldu

Aracın çarptığı Çizgili Anadolu Sırtlanı telef oldu

Jandarma Bild Hayvan 

--Şanlıurfa’da Çizgili Anadolu Sırtlanı kazada telef oldu
-detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde aracın çarptığı nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanı telef oldu. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Divriği kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan nesli tükenme tehlikesi altındaki Çizgili Anadolu Sırtlanına çarptı. Sürücü, olay yerinden ayrılırken sırtlan ise telef oldu. Yoldaki sırtlanı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, aracı ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlatırken sırtlan leşi ise incelenmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından götürüldü. Çizgili Anadolu Sırtlanı, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan hayvan türleri arasında yer alıyor. (Şİ-SD-
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