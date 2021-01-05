Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kaz gölü kısmen buz tuttu

- Kaz gölü kısmen buz tuttu

Tokat'ın Pazar ilçesinde kısmen buz tutak kaz gölü (drone görüntüsü)

Yabancı Turist Uttu Ziyaretçiler Kış Mevsimi 

-Kaz gölünü gezen Merve İşeri, röp
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta, 108 kuş türüne ev sahipliği yapan kaz gölü kısmen buz tuttu. Tokat’ın Pazar ilçesinde Bakanlar Kurulu kararıyla 2006 yılında "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" ilan edilen Kaz Gölü yaz-kış doğa manzarası ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Yılda yaklaşık olarak 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği göl, kış mevsiminde ayrı bir görüntüye kavuştu. Hava sıcaklıklarının eksi 10 dereceye kadar düşmesi sonucu göl kısmen dondu. İnce buz tabakası ile kaplanan göl havadan görüntülendi Kaz gölünü yakınları ile birlikte gezen Merve işeri, ilk defa gezdiği gölün manzarasına hayran kaldığını söyledi.

Soğuk hava nedeni ile gölün bir kısmının donmuş olduğunu belirten İşeri, kışın farklı bir manzaraya kavuşan gölü doğa severleri gezmeye davet etti. (Nİ-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı