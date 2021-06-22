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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

İtfaiye ekibi detayları

Mahsur Kaldı Kayalı Büyükşehir Belediyesi Hayvan 

-Halat yardımıyla oğlağın çekilmesi
-Kurtarılan oğlak detayı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kayalıklarda mahsur kalan oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Oniklişubat İlçesi Süleymanlı kırsal alanında sürüsünü otlatan bir vatandaşın, hayvanlardan biri kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarınca oğlağı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş büyükşehir belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Bölgeye intikal eden ekipler, halat yarımıyla bölgeye inerken yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrası kayalıklarda mahsur kalan oğlağı kurtararak sahibine teslim etti. (HLL-
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