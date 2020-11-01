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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

İtfaiyenin olay yerine varışı

Mahsur Kaldı Kayalı Keçi 

-Kayalıklarda halatlarla yürüme detayları
-Keçilerin bulunduğu yerden çıkarılışı

( KAHRAMANMARAŞ )-İtfaiye ekipleri, 6 kilometrelik yürüyüşün ardından mahsur kalan 3 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kurtardı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kayalıklarda mahsur kalan keçiler 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Sarıgüzel Mahallesinde yaşayan Saadettin Ardıç, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra 3 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Ardıç, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtardı.
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