Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

-Kayalıklarda halatlarla yürüme detayları

-Keçilerin bulunduğu yerden çıkarılışı



( KAHRAMANMARAŞ )-İtfaiye ekipleri, 6 kilometrelik yürüyüşün ardından mahsur kalan 3 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmayla kurtardı KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta kayalıklarda mahsur kalan keçiler 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Sarıgüzel Mahallesinde yaşayan Saadettin Ardıç, keçilerini otlatmak için araziye çıktı. Bir süre sonra 3 keçisinin kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Ardıç, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. Ekipler, kayalıklarda mahsur kalan 3 keçiyi yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden kurtardı.



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