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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

-cep telefonu-

Mahsur Kaldı Kayalı Keçi Cep Telefonu Hayvan 

-Kayalıklardaki keçi
-Keçinin kurtarma anları
-İtfaiye ve keçini kurtarılması

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 80 metrelik uçurumdan düşerek kayalık bölgede mahsur kalan keçiyi itfaiye ekipleri kurtararak sahibine teslim etti. Olay, Onikişubat İlçesi Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Kırsal alanda hayvanlarını otlatan besici İbrahim Ejderha, bir keçisinin uçurumdan düşerek kayalıklarda mahsur kaldığını gördü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye kurtarma ekipleri, bir saatlik çalışma sonunda keçiyi, yaralı kurtararak sahibi İbrahim Ejderha'ya teslim etti. Keçinin yaklaşık 80 metrelik uçurumdan 10 metre aşağı düştüğü öğrenildi. Keçinin sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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