Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Kavurucu sıcaklarda vatandaşlar sahillere akın etti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kavurucu sıcaklarda vatandaşlar sahillere akın etti

Kavurucu sıcaklarda vatandaşlar sahillere akın etti

drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Cenin Hava Sıcaklıkları Uttu Tatİl 

-Derece detayı
-Güneş detayı
-Denize girenlerden detay
-Denizde serinleyenler ile röportaj
-Genel görüntü
-(NOT: GÖRÜNTÜ MONTAJ TÜNELE GÖNDERİLDİ)

( SAMSUN -DRONE)- Samsun’da nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar ulaştı SAMSUN

- Çöl sıcaklarının etkili olduğu Samsun’da vatandaşlar serinlemek için sahillere akın etti. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü günler öncesinden sıcak hava uyarısı yapmıştı. Samsun merkezde Temmuz ayının ortasında çöl sıcaklarının da etkisiyle hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükseldi. Yüzde 75 nem oranı ile güneşte hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, evlerde duramayan ve bunalan Samsunlular sahillerin yolunu tuttu. Kurban Bayramı tatili öncesi Ege ve Akdeniz’e gidemeyen Samsunlular, serinlemek için Karadeniz’in en uzun sahillerini tercih etti. Denize kıyısı olmayan ilçelerdeki vatandaşların da gelmesiyle birlikte sahiller insanlarla doldu. Aşırı sıcaklardan dolayı evde duramadıklarını belirten Samsunlular, “Son günlerde hava sıcaklığı oldukça arttı. Bu sıcaklar nedeniyle artık evler durulamaz hale geldi. Tüm pencere ve kapıları açsak da bir serinlik oluşmayınca sahile geldik. Serinlemenin en güzel yolu denize girmek. Bizler de serinlemek için denize girmeyi tercih ettik. İmkanı olan herkesi Atakum’da denize girerek serinlemeye davet ediyoruz” dediler. Hava tahmin uzmanları Samsun’da hava sıcaklıklarının birkaç gün daha artarak devam edeceğini belirtirken, özellikle Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 40 derecenin üstüne çıkmasının tahmin edildiği bilgisini verdiler.
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı