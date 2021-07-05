Kavak üretimi tehlikede: Ağaçlar kuruyor

-Kuruyan ağaçlar

-Hüseyin Ortaboy ile röportaj



( SAMSUN -DRONE) SAMSUN



- Kavak yetiştiriciliğinde dünyada Kanada’dan sonra ikinci sırada yer alan Samsun’un Terme ilçesinde kavak ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Çeltik tarlalarının sınırındaki kavaklarda daha önce hiç görülmemiş kuruma olayı gerçekleşiyor.Terme ilçesi pirinç üretiminde Türkiye’de sayılı şehirlerarasında yer alırken, kavak yetiştiriciliğinde de dünya çapında Kanada’dan sonra ikinci sırada bulunuyor. Ancak son 3 yılda çiftçilerin gözlemlerine göre ilçenin farklı noktalarında bulunan çeltik arazisi yanındaki kavaklarda kuruma olayı tespit edildi.Terme Ovası'nda hem çeltik hem de kavak üretimi yapılan taban arazide son yıllarda hiç rastlanılmayan bir durumla karşılaştıklarını belirten kavak tüccarı Hüseyin Ortaboy, “Çeltik arazisi yanında bulunan kavaklarda kuruma tespit ettik. Bu sorunun ovanın çeşitli noktalarındaki farklı bahçelerde de olduğunu görünce İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçtik. Kendileri arazileri gezerek incelemelerde bulundular. Kavak arazilerinde görülen kuruma olayının çeltikle kullanılan ilaçlardan kaynaklandığını düşünerek ilgili birimlere müracaatımızı yaptık. Uzmanların bu konuyla yakından ilgilenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Kavak üretimi tehlikedeKavak bahçelerinde görülen kuruma oranının her geçen yıl daha da arttığını aktaran Ortaboy, “Çiftçilerimizi, insanlarımızı bekleyen kötü bir gelecek var. Kavaktaki kuruma oranı bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda ciddi riskler doğuracaktır. Uzmanların konuyla ilgili çalışmalarını yakından takip edeceğiz. Terme olarak dünyada kavak üretiminde ikinci sırada yer alıyoruz. Güçlü bir potansiyelin kaybı söz konusu” dedi.



