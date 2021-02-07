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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kato Dağındaki yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Kato Dağındaki yaban hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

araçlar

Mel B Karlı Hava Kar Yağışı Hayvan Irak 

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-bırakılan bölgeler
-Kato Dağı
-karlı bölgeler
-genel ve detaylar
-röportaj

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerine, yaban hayvanlar için yem ve et bırakıldı. Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, Beytüşşebap ilçe genelindeki yaban hayvanlarının yaşam alanları ve geçiş bölgelerine yem, et ve saman bırakıldı. Beytüşşebap İlçe Tarım ve Orman Müdürü Salih Aktaş, yoğun kar yağışında etkilenen yaban hayvanlar için çalışma başlattıklarını söyledi.

Aktaş, "Malumunuz bu yıl çok kar yağdı. İlçe genelinde birçok alana yem, saman ve et bıraktık. Yaban hayvanların muhtemel bölgelerini belirledik ve Şırnak’tan gelen ekiple beraber bu bölgelere yem bıraktık. Bu vesileyle karla kaplı dağlarda bir şeyler bulamayan hayvanların aç kalmasının önüne bir nebze bile olsa geçmek istedik. Bu dağlarımızda nesli tükenme tehlikesi altında olan yüzlerce hayvan çeşidi var, lütfen soğuk ve karlı havalarda yaban hayvanları unutmayalım ve elimizden geldiğince çevremize bir şeyler bırakalım" dedi.
Doğal Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Orhan Kalay ise yaban hayatına destek kapsamında Beytüşşebap'ta farklı noktalara yaban hayvanları için yem bıraktıklarını söyledi.

Kala, "Birçok bölgede ağır kış koşullarından dolayı yaban hayvanları için kasap, manav, pazar artıkları, saman ve buğday gibi tedarik ettiğimiz yemleri doğaya bıraktık. Bu kış döneminde ilimiz merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde, kardan dolayı aç kalan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına gelmelerini önlemek amacıyla, belirlediğimiz çeşitli alanlara 3 ton yem bırakacağız" diye konuştu.

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