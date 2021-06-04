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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı

Kato Dağı'nda silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı

köy

Yüzme Çalışan Çocuklar Irak 

-yeşillik
-dere
-suda yüzenler
-röportaj
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( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ta bulunan kar sularından beslenen Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayının etrafında silah sesleri yerini çocuk seslerine bıraktı.Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan onlarca çocuk kar sularından beslenen Habur Çayında yüzmenin keyfini yaşıyor. Yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle beraber Habur Çayında yüzmeye çalışan çocuklar buz gibi kar sularında gün boyu eğleniyor. İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan turistlik köyleri andıran köy muhteşem doğası ve suyuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar suda yüzen çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyor.Volkan Gökçe isimli çocuk serinlemek için Habur Çayı'na geldiklerini söyledi.

Gökçe, "Her yıl bu aylarda buraya geliyoruz. Köyümüzden geçen su çok serin ve güzel, havalar çok sıcak bu yüzden yüzüyoruz. Çok eğleniyoruz" dedi.
Servet Ermağan adındaki çocuk ise tek isteklerinin havuz olduğunu belirterek, "Habur çayında yüzüyoruz. Bizimde bir havuzumuz olsun istiyoruz. Köyümüzde bir havuz yapılırsa burada yüzeriz" diye konuştu.

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