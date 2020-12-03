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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Katar'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardım

Katar'dan Gazze'de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye nakdi yardım

- Postane binasından genel görüntü - Yardım almak için sıraya giren insanlardan detaylar - Banko işlemlerinden detaylarGAZZE (AA) - Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 bin aileye nakdi yardım dağıtımına başladı.
İhtiyaç sahibi binlerce kişi Katar'ın yaptığı 100 dolar tutarındaki yardımı alabilmek için Gazze Şeridi'ndeki birçok kentte postanelerde kuyruklar oluşturdu.Katar Gazze 'yi Yeniden İmar Komitesi, pazar günü yaptığı açıklamayla Gazze 'de 100 bin aileye 100'er dolar nakdi yardım dağıtımına başlayacaklarını duyurmuştu.İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana karaü hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Lyon Dolar İsrail Pazar Günü 

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