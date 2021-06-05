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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda oluşan sis görsel şölen sundu

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'nda oluşan sis görsel şölen sundu

- Ilgaz'ın zirvesindeki sis - Hareket eden sis kütlesi - Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ile röportajIlgaz Dağı'nda oluşan sis görsel şölen sunduKASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'nın zirvesinde oluşan sis, güzel görüntüler oluşturdu.Kış aylarında beyaz görüntüsüyle dikkati çeken Ilgaz Dağı, karların erimesiyle bahar renklerine büründü. Yeşilin farklı tonları ile ziyaretçilerini büyüleyen Ilgaz, zaman zaman zirvesinde etkili olan sis tabakasıyla görsel şölen sunuyor.Rüzgarın da etkisiyle hızlı şekilde hareket eden sis tabakası, bir anda dağın her tarafını kaplarken çok kısa süre sonra da açılıyor.Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, AA muhabirine, Ilgaz'ın her mevsim ayrı güzelliği bulunduğunu söyledi.

Ilgaz'ın Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından biri olduğuna dikkati çeken Keleş "Ilgaz'ın zirvesinde bulunuyoruz. Sıcaklık yaklaşık 3 derece. Dün gece yağan incecik kar örtüsü sabahın ilk ışıklarıyla erimiş. Bu yıl, son 50 yılın en soğuk haziran aylarından olduğu söyleniyor. Ilgaz'ımız sis altında. Müthiş bir görüntüsü, tertemiz havası var." dedi.
Dağın zirvesinde havanın çok hızlı değiştiğini vurgulayan Keleş, "Ilgaz'ın zirvesinde biraz önce pırıl pırıl güneş varken hemen etrafımızı kapsayan sis, dağı bir anda beyaza boyadı. Bu kadar güzelliği bir arada görmek Ilgaz'a mahsus." diye konuştu.

Kar Örtüsü Muhabir Ziyaretçiler Şili Yağan 

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