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Kastamonu'daki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah razı olsun'
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kastamonu'daki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah razı olsun'

Kastamonu'daki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: 'Allah razı olsun'

Bakan Kurum ile konuşan vatandaş

Gözleme Sarılar Sel Felaketi Felaket Gözyaşı 

-Gözleme dağıtması

(KASTAMONU) Kastamonu'daki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş Bakan Kurum'a sarılarak ağladı: "Allah razı olsun" ANKARA

- Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde mağdur olan bir vatandaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sarılarak, "Allah razı olsun, size nasıl minnettarım" dedi.
Bakan Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunurken mağdur olan bir vatandaş Bakan Kurum'u durdurarak yapılan çalışmalarla ilgili teşekkür etti. "Allah devletimize zeval vermesin" diyen kadın, “Bakanım çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Size nasıl minnettarım, lütfen sarılmak istiyorum size"' diyerek Bakan Kurum'a sarılıp gözyaşı döktü. Ardından elleriyle yaptığı gözlemeleri, Bakan Kurum ve beraberindeki ekibe dağıttı.
(Mİ-
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