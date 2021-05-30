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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Kartal sahilleri deniz salyasından temizleniyor

Kartal sahilleri deniz salyasından temizleniyor

Deniz temizleme

Gesi Felaket Küresel Isınma 

-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediyesi, son 3 aydır Marmara Denizi ve Kartal sahilini etkisi altına alan, adeta çevre felaketi haline dönüşen deniz salyasını temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Kartal sahilinde bulunan deniz salyaları (müsilaj) temizlendi. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İBB ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar kapsamında, kıyı şeritlerini etkisi altına alan müsilaj, deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile deniz üzerinden temizleniyor. Özellikle son 3 aydır Marmara Denizi’nin tamamına yayılan ve halk sağlığını tehdit edip balıkçılığı önleyen müsilaj, Kartal’da belediye ekipleri tarafından deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle toplanmaya başlandı. “En büyük sorumlu bizleriz” Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, küresel ısınmayla denizdeki mikroorganizmaların birleşmesi sonucunda deniz kusmasının meydana geldiğini belirterek "Bu doğa olayının en büyük sorumlusu bizleriz. Biliyorsunuz ki, müsilaj ile Marmara Denizi’nde balıkçılık da olumsuz etkilenmişti. İnsan denizi kirletmez, çevre ve denize duyarlı olursa çevremiz daha güzel, daha yaşanabilir olur. İnsanlar bu sayede rahatlıkla denize girip, balığını yiyebilir. Ama biz kirlettiğimiz sürece doğa dengesini bozdu. Bu yüzden de kusmalar meydana geldi. Bu çalışmayı sahil bandında Dragos’tan tüm İstanbul alanına doğru Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirecek. Biz bunu tüm Kartal’da gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla Kartal ekiplerimiz, Çevre Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalıştık” ifadelerini kullandı.
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