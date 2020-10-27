Karşıyaka sahili deniz marullarıyla doldu

--Temizleme çalışmalarından görüntü

--Vatandaşlardan röportaj



( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki sahilde, biriken deniz marulları görenleri şaşkınlığa uğrattı. Sahil boyunca deniz üzerinde yeşil renk oluşturan marullar, belediye ekipleri tarafından temizlenmeye başlandı. Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde bulunan sahile koşu yapmak için gelen vatandaşlar, burunlarına gelen kötü kokuyla birlikte deniz kıyısında biriken yosunları gördü. Deniz marulu olarak da bilinen yosunlar, Bostanlı sahilinde adeta yeşil bir hat oluşturdu. Bazı vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşılarken, bazılar ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Kötü kokudan ve görüntüden rahatsız olan vatandaşlar, yosunların zararlı olabileceği ihtimaline karşı durumu belediye yetkililerine iletti. Yosunların biriktiği yere gelen belediye ekipleri hemen temizlik çalışması başlattı. Ekipler, ellerindeki kürek ve fileli kepçelerle yosunları denizden alarak, sahil kenarında bulunan kayaların üzerine taşıdı. Denizin dalgalı olması sebebiyle temizleme çalışmaları ise henüz sonuç vermedi. Çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenilirken, uzmanlar deniz marullarının sağlık konusunda herhangi bir risk oluşturmadığını bildirdi. Bostanlı sahilinden geçen Ahmet Kocagil isimli vatandaş, deniz marullarının 1 haftadan beri sahilde olduğunu ifade ederek, “Belediye ekipleri gelip gün içinde bunları temizliyor; ancak akşam tekrardan oluşuyor ya da tanımlayamadıkları başka bir şey var. Denizin dibinden gelen biriken fosiller mi var başka deniz canlılarından mı oluşuyor bilemiyorum” dedi.

Kerim Yaslan isimli vatandaş ise dün de aynı noktada temizlik çalışması olduğunu belirterek, ”Şu anda koku yok; ama yosunlar olmadığı zaman da bazen koku olabiliyor. Sanırım her sene bu zamanlarda yosunlar oluşuyor” şeklinde konuştu.

(SY-HG-



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