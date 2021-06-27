-Tarlalardaki renk cümbüşünden genel ve detaylar

-Vatandaşın konuşması

-Sarı çiçek örtüsünden genel ve detay görüntüler



( KARS -ÖZEL) KARS



- Kars’ta tarlalarda açan sarı çiçekler görsel şölen sundu. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüyle görenleri hayran bıraktı. Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol Köyü'nde tarlaları adeta bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. “Bir renk şöleni sunuyor” Kars’ın güzelliğiyle insanları büyülediğini ifade eden vatandaşlar, “Şu anda bir çiçek tarlasının içerisindeyim. Muhteşem bir görüntü var. Sarı çiçekler açmış, doğanının bize bahşettiği güzellik, bir renk şöleni sunuyor. İnsanın ruhunu dinlendiriyor. Tabi ki Kars’tayız, Kars’ta böyle yerler çok ama burası nadide bir yer, bir tarla, çiçek tarlası, harika bir görüntü var. Müthiş derecede insanın enerjisini alıyor. Bu kısıtlı günlerde koronavirüsün verdiği stresi azalttı diyebilirim” dedi.

Arpaçay’a bağlı Doğruyol Köyü'ndeki tarlalarda açan sarı çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü. Tarlaları bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

