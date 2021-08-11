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Kars’ta korkutan hortum
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kars’ta korkutan hortum

Kars’ta korkutan hortum

Hortumundan genel ve detay görüntüler

( KARS ) - KARS

Uttu Cep Telefonu 


- Kars’ta meydana gelen hortum korkuttu. O anlar köylüler tarafından anbe an telefonla kaydedildi. Kars merkez Halefoğlu köyünde öğlen saatlerinde rüzgarla birlikte oluşan hortum köylüler arasında kısa süre korkulu anlar yaşattı. Hortumun oluşumu cep telefonuyla kaydedilirken, köyde bir çok evinin çatılarının zarar gördüğü öğrenildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde hortumun oluşu ve köylülerin konuşmaları yer alıyor. KRS-
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