Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kars’ta kartpostallık görüntüler

Kars’ta kartpostallık görüntüler

Gökyüzü ve ağaçlardan detaylar

Cezbe Sosyal Medya Gökyüzü Yansıma Irak 

-Sarı çiçekler ve dereden detaylar
-Gökyüzü ve suya yansıyan ağaçlardan görüntüler
-Vatandaşın konuşması

( KARS ) KARS

- Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim bir başka güzelliğe sahip bulunan Kars açan çiçekler ve bulutlarla ağaçların suya yansımasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kars’ta yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. Allahuekber Dağları’ndan doğarak, kent merkezinden geçen Kars Çayı’nın etrafında bulunan ağaçlar gökyüzündeki bulutlarla birleşerek suya yansıması görenleri cezbetti. Buram buram tarih kokan Kars’ın dört mevsim görülmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Dört mevsim Kars’ın iklimi çok şahanedir, kışın bir başka güzel, yaz ve bahar başka güzel, şuanda her taraf yeşil oldu. Çiçekler açmış durumda, merkeze yakın olduğu için fırsat buluyoruz. Her yere bu fırsat yok, çiçekler açmış arkamızda dere, önümüz çayır, böyle bir ortam, böyle bir güzellik başka şehirlerde yok. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz” dedi.
Kısıtlamadan çıktıklarını belirten vatandaşlar, “Kısıtlamadan çıktık. Doğaya kendimizi hemen attık. Bu güzellikleri yaşıyoruz, geldik dinleniyoruz. Çok güzel bir memleketimiz var” diye konuştu.
Öte yandan Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. Türkiye’nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, Kars’ın hayran bırakan güzelliğini dostlarıyla sosyal medya ortamında paylaşıyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement