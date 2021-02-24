Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARS - Köyler arası kar üzerinde düzenlenen at yarışı renkli geçti

KARS - Köyler arası kar üzerinde düzenlenen at yarışı renkli geçti

- Seyircilerden gelen görüntü - Yarışa karılan atların bitiş çizgisine gelmesi - Yarışmadan görüntü - Yarışlara katılan İlhami Yıldız ile röportaj Kars 'ta köyler arası kar üzerinde düzenlenen at yarışı renkli geçtiKARS (AA) - Kars 'ın Selim ilçesinde köyler arası düzenlenen Dörtnala Geleneksel At Yarışı'nda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünün Benliahmet köyünde düzenlediği yarışlara, civar köylerden 10 atlı sporcu katıldı.
Karla kaplı arazilerde atlarını dört nala koşturan sporcuların, 7,5 kilometrelik parkurdaki mücadelesi renkli geçti.Yarışta, "Kelebek" adlı atın binicisi Ayhan Reçber, birinci oldu.Ayhan Reçber, yarışı birincilikle tamamladığı için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Yarışmalar favorimdir, sabaha kadar heyecandan uyumadım. At yanıma gelince çok seviyorum. Yarışmayı düzenleyene teşekkür ederim. Yarışma başladığında 4'üncüydüm, birer birer kesilmeye başladılar. Öne geçmeye başladım ve rampaya geldiğimizde ise öne geçtim, birinci oldum." diye konuştu.
Selim Belediyesi, organizasyonda dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi.

Yarış At Yarışı İlham 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Cheltenham Festival 2012Cheltenham Festival 2012
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı