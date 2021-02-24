KARS - Köyler arası kar üzerinde düzenlenen at yarışı renkli geçti
- Seyircilerden gelen görüntü - Yarışa karılan atların bitiş çizgisine gelmesi - Yarışmadan görüntü - Yarışlara katılan İlhami Yıldız ile röportaj Kars 'ta köyler arası kar üzerinde düzenlenen at yarışı renkli geçtiKARS (AA) - Kars 'ın Selim ilçesinde köyler arası düzenlenen Dörtnala Geleneksel At Yarışı'nda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.Benliahmet Köyü Atlı Spor Kulübünün Benliahmet köyünde düzenlediği yarışlara, civar köylerden 10 atlı sporcu katıldı. Karla kaplı arazilerde atlarını dört nala koşturan sporcuların, 7,5 kilometrelik parkurdaki mücadelesi renkli geçti.Yarışta, "Kelebek" adlı atın binicisi Ayhan Reçber, birinci oldu.Ayhan Reçber, yarışı birincilikle tamamladığı için büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Yarışmalar favorimdir, sabaha kadar heyecandan uyumadım. At yanıma gelince çok seviyorum. Yarışmayı düzenleyene teşekkür ederim. Yarışma başladığında 4'üncüydüm, birer birer kesilmeye başladılar. Öne geçmeye başladım ve rampaya geldiğimizde ise öne geçtim, birinci oldum." diye konuştu. Selim Belediyesi, organizasyonda dereceye giren sporcuları altınla ödüllendirdi.
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