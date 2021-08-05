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Kars-Göle yoluna kurtlar indi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars-Göle yoluna kurtlar indi

Kars-Göle yoluna kurtlar indi

Kurtan genel ve detaylar

Kamera 

-Koşarak dağa çıkan kurttan detaylar
-Aynı bölgede 1 kilometre uzakta görülen kurttan genel ve detaylar

( KARS ) - KARS

- Kars-Göle yolu kenarında bulunan yaylara kurtlar indi. 1 kilometre arayla farklı bölgelerde görünen kurtlar görenleri şaşırttı. Kars-Göle karayolu kenarına kadar gelen kurtlar, vatandaşları görünce koşarak bölgeden uzaklaştı. Kars-Göle yoluna gelen aç kurtlar bir birlerin yaklaşık 1 kilometre arayla yiyecek aradı. Kendilerini izleyen vatandaşları görün kurtlardan birisi dağa çıkarken, diğer ise boş arazide koşarak uzaklaşırken, her iki kurdun yayla evlerine önüne kadar gelmesi dikkat çekti. O anlar an be an kamerayla kaydedildi. (KRS-ÖB)
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