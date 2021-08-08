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Kars Çayı’nda ölen balıklar Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü harekete geçirdi
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kars Çayı’nda ölen balıklar Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü harekete geçirdi

Kars Çayı’nda ölen balıklar Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü harekete geçirdi

Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden genel ve detaylar

Laboratuvar Kanalizasyon Sudan Harekete Geç Ölü Balık 

-Su ve balık örnekleri alınmasından genel ve detaylar
-Ölü balıklardan detaylar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Reşat Tazegül'ün açıklaması
-Detaylar

( KARS )- Kars Çayı’nda ölen balıklar ve sudan numune alındı KARS

- Kars Çayı’nda toplu balık ölümleri yetkilileri harekete geçirdi. Şehir kanalizasyon şebekesi ve sanayi atıklarının bırakıldığı çaydan ölü balık ve sudan numune alındı. Kars Çayı'nın Dereiçi mevkisinde yaşanan toplu balık ölümleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirirken, yetkililer bölgede incelemede bulundu. Yetkililer çaydan ve ölü balıklardan örnekler aldı. Alınan numuneler laboratuvarlardan incelenecek. Yapılan incelemelerin ardından balık ölümlerine neyin sebep olduğu ortaya çıkacak. Yapılan incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Reşat Tazegül, “Balık ölümleriyle ilgili aldığımız ihbar üzerine 6 Ağustos 2021 tarihinde su ve ölü balıklardan numune alarak laboratuvara gönderdik, bugün de yine kontrol amacıyla bölgeye geldik, balık ölümlerinin devam edip etmediğini kontrol ediyoruz. Şuan çok yoğun balık ölümleri gözükmemektedir. Bugün aldığımız numuneleri de laboratuvara göndereceğiz, sonuçlar çıktığında bilgilendirme yapacağız” dedi.
Öte yandan Kars Çayı’nda yaşanan toplu balık ölümlerinin neden olduğu laboratuvardan çıkacak olan sonuçla belli olacak. Öte yandan vatandaşlar Kars Çayı’na bırakılan kanalizasyon ve sanayi atıklarının biran önce önüne geçilmesi bekliyor.
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