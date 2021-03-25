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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karlıovalılar güne karla uyandı

Karlıovalılar güne karla uyandı

- Karlıova ilçesi kar detayı

Bild Allah Kar Yağışı 

-- Genel detay
-- Röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Meteoroloji'nin uyardığı yağış bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de etkili oluyor. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı ilçelerden Karlıova’ya ise kar yağdı. Sabaha karşı etkili olan kar nedeniyle ilçe beyaza büründü. Güne karla uyanan esnaf iş yerlerinin önünü, sürücüler de araçlarını temizledi. Yazı beklerken kışın yeniden geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Salih Bingöl, “ Maşallah Karlıova yine adının hakkını veriyor. Yazı beklerken yine kış geldi. Bir gün güneş çıkıyor bir gün kar yağıyor ondan ötürü yazı beklerken kış geldi” dedi.
Öte yandan bugünde kent genelinde yağışların yer yer sağanak yüksek kesimli bölgelerde ise kar şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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