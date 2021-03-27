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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karlıova’da tipi etkili oldu, hayat durma noktasına geldi

Karlıova’da tipi etkili oldu, hayat durma noktasına geldi

Karlıova şehir merkezi detay

Kar Kalınlığı Bild Köy Yolları Kar Yağışı Irak 

-Sokaklar detay
-Kar ve tipi detay
-Röp.
-detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, yerini tipiye bırakınca hayat durma noktasına geldi. Meteoroloji’nin uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam etti. Kent merkezinde de gece saatlerinde karla karışık yağmur Karlıova ilçesine ise kar yağdı. Yer yer 15 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ilçe tamamen beyaza büründü. Kar yağışının sabah saatlerinde yerini tipiye bırakmasıyla ilçe merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Bir çok esnafın da sabah saatlerinden işyerini açmamasıyla ilçe merkezi, kısa süreli sessizliğe büründü. . İlçe sakinlerinden İsa Sümbül, “Karlıova’da tipiden dolayı köy yollarımız neredeyse kapalı. Bu sene hava çok güzeldi gerçekten. Bir iki gündür normal yağıyordu ama bugün çok fena bir tipi var. Yollar ve esnaflar kapalı. Allah bize yardım etsin” dedi.
Öte yandan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kapalı olan köy yollarında çalışma yaptığı bildirildi.

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