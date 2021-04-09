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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Karlıova’da karlar eridi, bahar temizliği başladı

Karlıova’da karlar eridi, bahar temizliği başladı

Karlıova belediyesi çalışmalar detay

Bahar Temizliği Yağan Kar Yağışı 

-Röportaj

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde karların erimeye başlamasıyla belediye ekipleri ilçe merkezinde bahar temizliğine başladı.
Türkiye'nin en çok kar yağışı alan bölgelerinde biri olan Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezinde kar eridi. Karların erimeye başlamasıyla birlikte bahar temizliği için seferber olan belediye ekipleri, ilçe merkezinin farklı noktalarında 3 ekiple temizlik ve yıkama çalışmasına başladı.
En son Nisan'ın ilk günü kar yağan ilçenin yüksek rakımlarının ise hala karla kaplı olduğu aktarıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl,"Bilindiği gibi bizim memleketin kışı biraz uzun sürüyor. Türkiye geneline baktığımız zaman biz 1-2 ay daha fazla kış yaşıyoruz. Dolayısıyla bugünlerde karlar erimeye başladı, bahar geldi diye düşünüyoruz. Bahar temizliğine başladık ilçe merkezinde, çevre mahallelerde yıkamasını bitirdik daha hijyen olabilmesi için. Özellikle pandemide milletimizin de sağlığını düşünerek hijyenik bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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