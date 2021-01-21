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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karlıova’da kar yerini soğuk havaya bıraktı, -21’i gördü

Karlıova’da kar yerini soğuk havaya bıraktı, -21’i gördü

- Karlıova ilçesi genel detay

Hava Sıcaklığı Hava Durumu Buz Sarkıtları Kar Yağışı Irak 

-- İlçede kar detayı
-- Vatandaşların yürüyememesi detay
-- Araçların çalışmaması
-- Çatılardaki buz sarkıtları
-- Araçların ön camlarının buzlanması
-- Belediye ekipleri detay
-- Çeşme buz tutma detay
-- Genel detay ve röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı, yerini önce tipiye daha sonra ise dondurucu havaya bıraktı. İlçede vatandaşlar cep telefonlarından açtıklarını hava durumundan eksi 21’i gördüklerini aktardı. Ülkenin birçok ilinde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı yerini soğuk havalara bıraktı. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı eksi 21’e ulaşırken, çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçlar çalışmadı, çeşmeler dondu ve vatandaşlar yürümekte zorlandı. Dondurucu soğukla birlikte sabahın erken saatlerinde iş yerini açan esnaflar buz sarkıtlarını kürek yardımıyla kırarken, sürücüler ise hem arabasını çalıştırmak için uğraştı hem de aracın camlarındaki buzları çözmek için. Kar yağışı ve tipinin etkisiyle ilçe merkezinde kapanan ana cadde ve sokaklarda çalışma yapan belediye ekipleri ise karları toplayıp ilçe dışına taşımaya başladı.
Soğuk havada zorlandıklarını aktaran ilçe sakinlerinden Murat Çelik, “Bir haftadır aşırı kar yağışı oldu. Kar yağışı yerini tipi ve soğuğa bıraktı, eksi 21, 22 derecedeyiz şu an. Çok aşırı soğuk. Ulaşımlarımız belediye tarafından açılıyor onlar olmazsa çok zor. Gece eksi 25’e kadar çıkıyor, gündüz 15-19 derece. Çok soğuk çok zorlanıyoruz. Allah yardımcımız olsun” dedi.
İlçede kuru soğukların başladığını ve hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Ahmet Kanat ise “Bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle bir metreyi bulan bir yağış oldu. Şuan kuru soğuklar başladı.
Olumsuz hava, hayatı bayağı zorlaştırdı. Şuan kar yağışı durdu ama soğuklar eksi 23’ü buldu. Donuyoruz” diye konuştu.

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