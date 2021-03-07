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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Karlıova’da kar yağışı etkili oldu

Karlıova’da kar yağışı etkili oldu

Bingöl Karlıova kar yağışı detaylar

Kar Yağışı 

-Araçlar detay
-Sürücünün aracını temizlemesi detay

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısının ardından Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden Karlıova’da kar yağışı etkisini gösterdi.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe kısa sürede tamamen beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler de çıktı. Kar kalınlığının 10 santime kadar ulaştığı ilçede araçların çoğu karla kaplanırken, birçok sürücü de aracı temizlerken görüntülendi.
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