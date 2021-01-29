- Karlıova’da kar vatandaşa çile, çocuklara eğlence oldu

-- Vatandaşların kar temizliği

-- Röp.



( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkisini gösteren kar vatandaşlara çile, çocuklara ise eğlence oldu. Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Karlıova’da, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağışların ara ara devam ettiği ilçede kar kalınlığı da yer yer 20 santimetreyi aştı. Kar yağışıyla beraber trafiğe kapalı yolu değerlendirilen çocuklar, kızaklarla kayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Vatandaşlar da hem ev hem de işyerlerinin önlerini kürekle temizlemeye başlarken, ilçe belediyesi ekiplerinin de düzenli olarak çalışmalarını yürüttüğü bildirildi.

Arkadaşlarıyla kayarak karın tadını çıkaran Muhammet Parlatıcı, “Bu sene kış zaten fazla gelmedi. Birkaç hafta önce kar yağmadığı için kayamamıştık zaten. Geçen haftada çok yağdığı için kızaklar gidemedi ve kayamadık. Biz de bugün fırsatını bulduk ve arkadaşlarımızla kaymaya başladık” dedi.





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