- Karlıova’da kar, 20 köy yolunu ulaşıma kapattı

-- İlçe merkezindeki esnaf detay

-- Kar altında kalan araçlar detay

-- Belediye ekipleri temizlik detay

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( BİNGÖL ) BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı 20 köy yolunu ulaşıma kapattı, ilçe merkezinde ise belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Bingöl’ün yüksek kesimli ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bu ilçelerden biri olan ve yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçiren Karlıova'da iki günde tamamen beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu da ulaşıma kapanırken, Özel İdare ekipleri yollarda çalışmalara başladı.

İlçe merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, Karlıova Belediyesi ekiplerince cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başladı.

Kış aylarının hazırlıklarını önceden tamamladıklarını aktaran belediye Zabıta Amiri Metin Bingöl,"Bu sabah güne yine kar yağışıyla uyandık zaten beklediğimiz bir kardı. Bundan dolayı da bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahalle ve çarşıda kar temizliğini yaptık. Şuan da önemli bir durum yok, yağış da yok. Yağdıkça biz temizliğimize devam ediyoruz” dedi.

Bu yıl kar yağışının geç gelmesiyle kuraklık yaşamaktan korkan ilçe sakinleri, yağışın olmasıyla birlikte kuraklığın yaşanmayacağını umut ettiklerini aktardı Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını aktaran ilçe sakinlerinden Kubettin Bulki, “Bu sabah uyandığımızda beklediğimiz kar yağdı, çok mutluyuz. İnşallah bütün bölgelerimize Doğu ve Güneydoğu, Batı’ya inşallah her tarafa kar ve yağmur yağacak. Kuraklıktan çok korkuyorduk beklediğimiz inşallah oluyor. Bundan sonra Allah’ın izniyle kuraklık yaşamayız” şeklinde konuştu.





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