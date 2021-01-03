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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Karlıova'da gölet buz tuttu

Karlıova'da gölet buz tuttu

Karlıova'da buz tutan gölet

Buz Tutan Gölet Buz Tutan Göl Hava Sıcaklıkları Uttu 

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( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle Kale Göleti buz tuttu.Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova’da, hava sıcaklıklarının gece eksi 15’lere düşmesiyle soğuk hava etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Kale Mahallesi’nde bulunan Kale Göleti de soğuk havayla birlikte buz tuttu.Buz tutan yüzeyiyle eşsiz manzara sunan gölet, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Kar yağışının bu kış bir kez yağdığı ilçede soğuk havanın ekside seyretmeye devam etmesinin beklendiği belirtildi.
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