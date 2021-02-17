Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karlıova'da gece yoğun kar yağışı yaşandı, 20 köy yolu kapandı

Karlıova'da gece yoğun kar yağışı yaşandı, 20 köy yolu kapandı

- İlçeden kar detayları

Kar Temizleme Kepçe Operatörü Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Esnaf kar temizleme detayı
-- Belediye karla mücadele detay
-- Kar genel detaylar
-- Röp

( BİNGÖL )- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece yoğun kar yağışı yaşandı,20 köy yolu kapandı BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Yer yer 30 santimetreyi aşan kar nedeniyle de ilçeye bağlı 20 köy yolu da ulaşıma kapandı. Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başattı. Güne karla uyanan ilçe esnafı da kürekle işyerinin önünü kardan temizlerken, belediye ekipleri de ana cadde ve sokaklarda çalışmalara hız verdi. Karlıova Belediyesi’nde görevli kepçe operatörü Mücahit Özyıldırm, “Bu sene güzel bir kış geçiriyoruz, sabah 30 santimetre karla uyandık. Belediye ekipleri olarak çalışmalarımızı gece gündüz demeden hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu sene bine yakın kamyonla karı şehir dışına taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Vatandaşlardan Ersin Çiftçi ise “Dün bahar havası vardı, bugün kar yağdı. Her sene yağdığı için çok güzeldi ama bu son dönemlerde pek yağmıyor. Bu sene yaz havasıydı ama yaklaşık 40 santim kar yağdı, birçok köy yolu da kapalı” şeklinde konuştu.
(AT-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı