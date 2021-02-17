Karlıova'da gece yoğun kar yağışı yaşandı, 20 köy yolu kapandı

-- Esnaf kar temizleme detayı

-- Belediye karla mücadele detay

-- Kar genel detaylar

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( BİNGÖL )- Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gece yoğun kar yağışı yaşandı,20 köy yolu kapandı BİNGÖL



- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından ülkenin birçok noktasında olduğu gibi Bingöl’ün Karlıova ilçesinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Yer yer 30 santimetreyi aşan kar nedeniyle de ilçeye bağlı 20 köy yolu da ulaşıma kapandı. Valilik koordinesindeki İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başattı. Güne karla uyanan ilçe esnafı da kürekle işyerinin önünü kardan temizlerken, belediye ekipleri de ana cadde ve sokaklarda çalışmalara hız verdi. Karlıova Belediyesi’nde görevli kepçe operatörü Mücahit Özyıldırm, “Bu sene güzel bir kış geçiriyoruz, sabah 30 santimetre karla uyandık. Belediye ekipleri olarak çalışmalarımızı gece gündüz demeden hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu sene bine yakın kamyonla karı şehir dışına taşıdık. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Vatandaşlardan Ersin Çiftçi ise “Dün bahar havası vardı, bugün kar yağdı. Her sene yağdığı için çok güzeldi ama bu son dönemlerde pek yağmıyor. Bu sene yaz havasıydı ama yaklaşık 40 santim kar yağdı, birçok köy yolu da kapalı” şeklinde konuştu.

(AT-HİV-



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