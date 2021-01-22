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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Karlıova’da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından temizleniyor

- Karlıova’da buz sarkıtları, itfaiye ekibi tarafından temizleniyor

- Karlıova belediye İtfaiye ekipleri buzları temizlemesi

Hava Sıcaklığı Kar Temizliği Buz Sarkıtları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-- Belediye ekipleri kar temizliği
-- Röp.

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını ve kar kütlelerini temizlemeye başladı.
Bingöl'de kar yağışının ardından meteorolojinin uyardığı soğuk havada etkili oluyor. Özellikle Karlıova ilçesinde eksi 20'nin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları ve kar kütlelerinin olası bir tehlikeye mahal vermemesi için Karlıova Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Ana caddelerde ekipler karla mücadele edelerken, İtfaiye ekipleri de buz sarkıtlarını temizlemeye başladı.
İlçedeki çatılarda buz sarkıtlarını temizleye başladıklarını belirten İtfaiye erlerinden Murat Çelik, “Memleket çok soğuk, -22 derece. Çatıdan sarkan sular direkt buzlama yapıyor. Biz ekip olarak çatıdan sarkan buzları düşürmezsek çocuklara, esnafa ve insanlarımıza zarar verir. Zarar vermemesi nedeniyle 24 saat çalışıyoruz, temizliyoruz, buzları döküyoruz” dedi.

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