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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karlıova’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

Karlıova’da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı

- Karlıova genel detay

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-- Genel detaylar
-- Esnaf kar temizlik detay
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( BİNGÖL ) - BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bahar havası yerini kar yağışına bıraktı, ilçe tamamen beyaza büründü. Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de yaklaşık bir hafta bahar havası etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisini gösterdiği kentin yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da kar yağışı etkili oldu. Yılın 5-6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesi, yağışla birlikte yeniden beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.Yeni güne karla uyanan ilçedeki esnaf ise kürek yardımıyla işyerini önünü temizledi. İlçe esnaflarından Ali Bulki, “Bir haftadır Karlıova’da yaz havası vardı. Bu sabah 1 Mart’a kar ve rüzgarla uyandık, inşallah bu son olur” dedi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi ise, Bingöl için aralık yağmur yüksek kesimlere karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı yaptı. (AT-HİV-
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