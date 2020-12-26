Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karlıova buz tuttu

Karlıova buz tuttu

Karlıova ilçesi detay

Hava Sıcaklığı Hava Sıcaklıkları Buz Sarkıtları Uttu 

-Buz sarkıtları detay
-Araç detaylar
-Donmuş çeşme detay
-Röp.

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi olan Karlıova’da hava sıcaklığı gece eksi 20’lere düştü, her yer buz tuttu. Yılın 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde, hava sıcaklıkları gece eksi 20, gündüz ise eksi 12’lere kadar düştü. İlçedeki evlerin ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, çeşme ve araç camları da soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Kapısının önündeki aracının camlarının buz tuttuğunu belirten ilçe sakinlerinden Sait Oral, "Bu sene fazla kar olmadığından dolayı çok aşırı soğuklar var. Hava geceleri eksi 20’lere kadar gidiyor. Biz de sabah erkenden kalkıp araçlarımızı temizlemeye ve ısıtmaya çalışıyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement