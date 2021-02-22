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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karlıova -22’yi gördü, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu

Karlıova -22’yi gördü, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu

- Karlıova genel görüntü

Buz Sarkıtları İtfaiye Eri Kar Yağışı Irak Trol 

-- Buz sarkıtları detay
-- Çeşme detay
-- İtfaiye detay
-- İtfaiye buz sarkıtları temizleme detay
-- Röp

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde sıcaklık geceleri-22’ye düştü. Soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtları da belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde kırılarak temizlendi. Bingöl’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Karlıova ilçesinde gündüz sıfırın altında 9, akşam ise -22 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle ilçedeki çeşmeler donarken çatılarda da buz sarkıtları oluştu. Çatılarda oluşan tehlikeli buz sarkıtlarının herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet vermemesi için çalışma başlatan Karlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kontrollü bir şekilde kırarak temizledi. İlçede çalışmaların devam ettiğini belirten itfaiye eri Ahmet Kanat, “Karlıova’da birkaç gündür hava soğukluğu eksi 22 dereceyi buldu. Çatılarda oluşan buzların vatandaşlara zarar vermesi için hepsini temizledik. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.
(AT-CK-
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